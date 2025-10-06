Oud-wielrenner Tom Boonen heeft via zijn social media heuglijk nieuws gedeeld. De voormalig wereldkampioen en zijn vrouw Wiebeke De Wachter zijn vader en moeder geworden van een dochtertje.

Op de Instagram van de Belg deelt hij een foto van zijn vrijdag geboren dochtertje genaamd Gisèle. 'We zijn dolblij met jou', zet Boonen bij de foto van zijn kind. De voormalig sprinter kreeg eerder al twee dochters uit een andere relatie. Die eerste twee kinderen zijn een tweeling. Boonen kan nog altijd goed overweg met zijn ex-vrouw. Gisèle is de eerste dochter die hij samen met zijn vrouw Wiebeke De Wachter kreeg.

De Weyer liet zich onlangs al tegenover het tijdschrift Humo uit over het krijgen van een kind met de ex-wielrenner. "Voor ik Tom ontmoette, had ik over een kinderwens niet nagedacht. Een kindje van ons samen: het mag, alles ligt open, maar het zal ons gezin niet maken of kraken." Ook Boonen had lieve woorden over zijn vriendin. "Ze is een hele slimme, mooie, lieve vrouw. Mijn rustpunt. Door haar kom ik graag naar huis. Ik beleef topjaren, eerlijk gezegd."

Zlatan Ibrahimovic

Onlangs baarde Boonen nog opzien door een hilarisch verhaal met Zlatan Ibrahimovic op Ibiza. "We waren met vrienden en onze kinderen in Ibiza. Op een zonovergoten dag zaten er aan de tafel naast ons wat voetballers. Matz Sels, de Belgische doelman die er ook bij was, herkende hen direct. Anderen leken echter geen acht te slaan op oud-Ajacied Ibrahimovic", zo zei Boonen in Wielerclub Wattage.

Vervolgens wilden een aantal Belgen met Boonen op de foto, maar Ibrahimovic lieten ze met rust. De wielrenner gaf de Zweed uitleg waarom. "Ik zei: ‘Mijn naam is Tom, ik ben een singer-songwriter uit België. Ken je ‘Als een leeuw in een kooi’?", grapte de oud-wielrenner verwijzend naar het lied van Belgische artiest Willy Sommers.

Boonen won in zijn loopbaan een aantal mooie koersen, waaronder zes etappes en één keer het puntenklassement in de Tour de France. Hij won drie keer de Ronde van Vlaanderen, vier keer Parijs-Roubaix en in 2005 werd hij wereldkampioen wielrennen.