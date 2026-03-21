De wielerkoers Milaan-Sanremo Donne werd zaterdag ontsierd door een enorme horrorcrash. In de afdaling van de Cipressa schoven diverse wielrensters onderuit en enkelen vlogen ook over een vangrail. Vooral Debora Silvestri was er erg slecht aan toe. Haar team geeft een update.

De Italiaanse wielrenster Debora Silvestri is in stabiele toestand na een zware valpartij in Milaan-Sanremo. Dat meldt haar team Laboral-Kutxa. De ploeg had eerder gezegd dat Silvestri bij bewustzijn was.

De 27-jarige wielrenster reed in de afdaling van de Cipressa met hoge snelheid op een groep reeds gevallen rensters in en werd over de vangrail geslingerd om enkele meters lager op het asfalt hard terecht te komen. Op de televisiebeelden was te zien dat ze daar lang bleef liggen.

Stabiele toestand

"Na een eerste behandeling door het medisch team van de koers en vervolgens op de spoedeisende hulp, verkeert Debora Silvestri momenteel in stabiele toestand", schreef het team op X. "Ze blijft de komende uren in het ziekenhuis onder medisch toezicht en er worden verdere onderzoeken uitgevoerd om de ernst van haar verwondingen vast te stellen."

La estremecedora caída de Debora Silvestri durante la #MilanoSanRemo femenina.



🙏 El LABORALKutxaTeam ha informado de que "se encuentra estable" tras ser atendida por los servicios médicos de carrera y de urgencias pic.twitter.com/gdkW9375Hu — Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 21, 2026

Bedankt

Zaterdagavond schreef Silvestri dit op Instagram: "Bedankt voor de vele, vele berichten die ik heb ontvangen. Dit was aboluut niet de finale die ik voor ogen had. Ik voel me best goed. Wel heb ik vijf gebroken ribben en een kleine fractuur in mijn schouder. Het had erger kunnen zijn. Nu is het tijd om te herstellen. Geen zorgen, ik zal zeker terugkeren."

Lotte Kopecky wint Milaan-Sanremo Donne

Lotte Kopecky heeft de Italiaanse voorjaarsklassieker gewonnen. De Belgische renster van SD Worx-Protime was de snelste in de sprint van een groepje van vijf. De Zwitserse Noemi Rüegg werd tweede, Eleonora Gasparrini uit Italië werd derde. Puck Pieterse was de beste Nederlandse op de vierde plaats.

Pieterse kleurde de finale door op de Poggio, de laatste klim van de wedstrijd, aan te vallen. Ze kreeg vier rensters met zich mee. Het vijftal wist in de slotkilometers langs de Italiaanse kust voor te blijven op het peloton, met daarin de winnaar van vorig jaar Lorena Wiebes.

Monument

Het is voor Kopecky de vijfde overwinning in een zogenoemd wielermonument. Ze was al drie keer de beste in de Ronde van Vlaanderen en won Parijs-Roubaix een keer."Ik was heel blij om in de kopgroep te zitten op de Poggio", zei Kopecky in het flashinterview na de wedstrijd. "Ik wist dat we het met een goede voorsprong tot Sanremo zouden moeten kunnen redden." De Belgische noemde de overwinning "heel speciaal".