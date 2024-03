Wout van Aert in tranen na vreselijke val in Dwars door Vlaanderen, favorieten slaan keihard tegen de grond

Wout van Aert en Mads Pedersen zijn zwaar ten val gekomen in Dwars door Vlaanderen. Ongeveer 70 kilometer voor de finish gingen de twee topfavorieten met zeer hoge snelheid onderuit.

Met name Van Aert was zwaar gehavend. De kopman van Visma | Lease a Bike bleef huilend op het asfalt liggen en werd afgevoerd met een ambulance. De Belgische alleskunner leek behoorlijk van slag. Ook Jasper Stuyven werd in de ambulance gereden, hij greep naar zijn sleutelbeen. Pedersen kon de rit nog wel vervolgen, maar dat ging niet van harte.

:scream: Caída horrible en el pelotón con Van Aert, Pedersen y muchos favoritos implicados.#DDV24 | #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/6Vgj567Uwc — Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 27, 2024

Ook Biniam Girmay is afgestapt. Daarmee zijn veel van de favorieten voor Dwars door Vlaanderen uitgeschakeld. Maar ook voor zondag, als de Ronde van Vlaanderen op het programma staat, lijkt de deelname van een aantal favorieten in gevaar.

Voor vandaag waren Mathieu van der Poel, Van Aert en Pedersen dé favorieten voor de Ronde van Vlaanderen. De Nederlandse wereldkampioen doet vandaag niet mee en dat lijkt een slimme keuze te zijn geweest.