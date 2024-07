Wout van Aert valt tijdens Touretappe hard over stoeprand en tegen hek, Visma-ploeg schrikt

Wout van Aert ging woensdag tijdens de elfde etappe van de Tour de France hard onderuit. De Belgische renner nam de kop over van zijn Visma-ploeggenoten, maar deed dat in een te krappe bocht. Van Aert knalde tegen een stoeprand en vloog over z'n fiets tegen een hek aan.

Zijn ploeggenoten bij Visma keken meteen verschrikt om. De Belg stuiterde en bleef even op de grond zitten, terwijl één van zijn ploeggenoten hem hard moest ontwijken. Hij reed zelfs even over de enkels van Van Aert heen. De organisatie van de Tour de France liet al snel weten dat het bij schrik is gebleven en dat Van Aert weer terug op de fiets zit.

:boom:¡Caída de Wout van Aert a 45 kilómetros! #TDF2024



El belga cayó en una curva en la que se subió a la acera.#TourRTVE10j



El primer coche de Visma tuvo que seguir con el resto del equipo y no pudo detenerse.



:tv:Sigue la etapa en Teledeporte y RTVE Play.https://t.co/429BjSP6Hl pic.twitter.com/01ht2CUd6w — Teledeporte (@teledeporte) July 10, 2024

Emirates neemt over

Visma had net de kop van het peloton overgenomen van de ploeg van geletruidrager Tadej Pogacar. Na de valpartij van Van Aert liet kopman Jonas Vingegaard zijn manschappen weer terugzakken om Van Aert op te halen en weer te hergroeperen. Het peloton met favorieten zat tijdens de elfde etappe van de Tour achter twee koplopers aan: Ben Healy en de Spanjaard Oier Lazkano. UAE Team Emirates leidde na de val weer de achtervolging op het duo.

Ben Healy

Healy kwam eerder deze Tour al in het nieuws omdat hij sprintte om een plek in de subtop van een Touretappe. Dat zorgde voor hilariteit bij Remco Evenepoel, die zijn collega-renner pestte. Thijs Zonneveld, profrenner en columnist bij het AD, vond dat pesterij en was daar niet van gecharmeerd. Hij wijdde zijn hele column aan het voorval.

