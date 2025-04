Wout van Aert wil met Nederlandse oud-winnaar aan zijn zij Parijs-Roubaix veroveren

Wout van Aert lijkt al zijn pijlen gericht te hebben op Parijs-Roubaix en ontpopt zich daarmee tot grote concurrent voor Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. Inmiddels is bekend met welke ploeg Van Aert aan de start zal verschijnen.

De Belgische wielrenner krijgt in Parijs-Roubaix zondag de steun van onder anderen Dylan van Baarle en de Britse tiener Matthew Brennan. Het team van Visma - Lease a Bike voor de Franse kasseienklassieker bestaat verder uit de Noor Per Strand Hagenes, de Duitser Niklas Behrens, de Italiaan Edoardo Affini en de Belg Julien Vermote.

'Goed gevoel'

Van Aert eindigde afgelopen zondag als vierde in de Ronde van Vlaanderen en zegt het goede gevoel uit die wedstrijd mee te nemen. "In Parijs-Roubaix zullen we tegen dezelfde renners moeten opboksen. Het zal dus opnieuw zaak zijn om een goed plan te maken om de topfavorieten te kunnen verrassen", kijkt de Belg vooruit. Van Aert eindigde in 2022 als tweede en in 2023 als derde. Van Baarle won in 2022 Parijs-Roubaix.

Brennan debuteert in de Franse voorjaarsklassieker. De 19-jarige Brit won recentelijk twee etappes in de Ronde van Catalonië en de GP de Denain, een eendagskoers in het noorden van Frankrijk met daarin kasseistroken.

Waarschuwing voor Van der Poel

“Hij is drie weken op hoogtestage geweest”, vertelt Naomi an As in de Sportnieuws.nl-podcast EN door met Ellen & Naomi over Van Aert. “De conclusie is meestal: als je op hoogtestage bent geweest, ben je de eerste drie dagen na terugkomst best wel goed. Daarna word je wat minder. En twee weken na terugkomst ben je héél goed. Twee weken na terugkomst is precies wanneer Parijs-Roubaix op de planning staat, volgende week.”

Van As is ervan overtuigd: “Van Aert was nu al best wel goed, maar ik denk dat ze alle pijlen hebben gericht op Roubaix. We mogen ervan uitgaan dat hij daar heel goed gaat fietsen.”