De overwinning van Wout van Aert in Parijs-Roubaix kreeg een extra lading door zijn eerbetoon aan zijn overleden ploeggenoot Michael Goolaerts. Zijn ouders reageerden dan ook geëmotioneerd op de magistrale zege van de Belg.

Van Aert bezorgde zondagmiddag niet alleen voor zichzelf voor een sportieve wederopstanding, maar ook voor een mooi eerbetoon aan zijn overleden ploeggenoot Goolaerts, die in 2018 overleed toen hij een hartstilstand kreeg tijden Parijs-Roubaix.

Sportieve wederopstanding

De renner van Visma-Lease a Bike won sinds de slotetappe van de afgelopen Tour de France eindelijk weer eens een koers, en wat voor een. In een man-tegen-man sprint tegen Tadej Pogacar klopte Van Aert de wereldkampioen. Nadat hij over de finish kwam wees de Belg met zijn vinger in de lucht, doelend naar Goolaerts.

Van Aert, die in het voorseizoen nog werd geteisterd door blessureleed, was in 2018 ploeggenoten met Goolaerts bij een Belgische continentale wielerploeg. Zijn destijdse overlijden maakte veel impact bij Van Aert, die ook goed bevriend was met hem. Na zijn zegen van afgelopen zondag droeg bij zijn winst aan hem op.

'De tranen liepen over mijn wangen'

Dit gebaar en zijn zege maakte ook veel los bij de ouders van Goolaerts. " Het is overweldigend", vertelt zijn vader aan Sporza. "Kijk, sinds het overlijden van Michael kijk ik normaal geen koers meer. Het doet te veel pijn. Zeker omdat dit zijn koersen waren. Ik probeer me er een beetje van af te sluiten. Vandaag was ik het dus ook niet aan het volgen."

Toch vernam zijn vader in de auto dat Van Aert kans maakte op de zege in het wielermonument. " Ik ben onze oprit opgereden en ben blijven luisteren. Ook het eerste interview van Wout heb ik daar gehoord. De tranen liepen over mijn wangen."

'W e denken dat onze Michael vandaag met Wout heeft meegereden'

De geëmotioneerde vader onthult een hartverwarmende belofte die Van Aert hem ooit deed. " Wout heeft altijd gezegd dat hij in Roubaix de bloemen zou winnen voor Michael. Na jaren vol pech hadden we de hoop al een beetje opgegeven, het leek alsof het Wout niet gegund was."