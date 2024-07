Zesde etappe Tour de France: sprintfinish in mosterdstad Dijon

De zesde etappe van de Tour de France zou donderdag weer een prooi moeten zijn voor de sprinters en wellicht voor recordhouder Mark Cavendish, die lekker in z'n vel zit na zijn 35ste etappezege woensdag.

De rit gaat van Mâcon naar Dijon over 163 kilometer en is nagenoeg vlak. Na de start om 13.50 uur is er alleen in de beginfase met de Col de Bois Clair een beklimming van de vierde categorie. Daarna zijn er weinig obstakels meer in het parcours en kunnen de renners rond 17.30 uur in de stad, beroemd van de mosterd, sprinten om de dagzege.

Profiel van de zesde etappe van de Ronde van Frankrijk van 2024. © Tour de France

Mads Pedersen en andere afvallers

Het is echter de vraag of één van de grote namen uit het peloton nog opstapt voor de zesde etappe van de Tour. Oud-wereldkampioen kwam in de sprint van woensdag hard ten val. Van de Deen van Lidl-Trek wordt bekeken of hij het haalt. Het viel in de eerste week van de Tour wel mee met de afvallers. Alleen Michele Gazzoli en Casper Pedersen (geen familie van Mads) verlieten de Ronde van Frankrijk voortijdig.

Harde valpartij in Tour de France: oud-wereldkampioen knalt vlak voor finish onderuit De Tour de France lijkt voor Mads Pedersen de eindigen in een enorme teleurstelling. De oud-wereldkampioen (28) ging in de slotfase van de vijfde etappe hard onderuit en kan mogelijk niet meer verder.

Klassement

Tadej Pogacar start opnieuw in de gele trui. De Sloveen heeft in het algemeen klassement 45 seconden voorsprong op Remco Evenepoel, die in de witte trui van het jongerenklassement rijdt. Biniam Girmay draagt als eerste Eritreeër de groene puntentrui. Jonas Abrahamsen uit Noorwegen heeft na twee dagen de groene trui nu de bollentrui van het bergklassement aan.

