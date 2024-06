Zonnesteek en bijbehorende problemen deden eerste uitvaller van Tour de France de das om

Michele Gazzoli had last van een zonnesteek bij de eerste etappe van de Tour de France. Dat leverde hem de nodige problemen op, waardoor hij de eerste uitvaller van de Ronde van Frankrijk in 2024 werd.

De 25-jarige renner van Astana kreeg door de zonnesteek last van maag- en darmproblemen, zo meldt de wielerploeg op X. Het account van de Tour de France wenst de Italiaan sterkte.

Gazzoli stapte af met nog ruim negentig kilometer te gaan in de eerste etappe van Florence naar Rimini. Hij reed op dat moment met ploeggenoten Mark Cavendish, Cees Bol, Michael Mørkøv en Davide Ballerini op ruime achterstand van het peloton.

Mark Cavendish

Kopman Cavendish, die al 34 etappes won in de Tour de France, leek met dezelfde problemen te kampen als Gazzoli. De 39-jarige Brit kwam uiteindelijk op 39.22 minuten van de winnaar over de streep, in gezelschap van onder anderen de Nederlandse sprinter Fabio Jakobsen van dsm-firmenich PostNL.

Frank van den Broek gaf ritzege in Tour niet weg aan kopman Romain Bardet: 'Helemaal naar de klote' Frank van den Broek was zaterdag zeer dichtbij de etappezege in de openingsrit van de Tour de France 2024. Sterker nog: het leek er veel op dat hij de zege gunde aan zijn kopman, Romain Bardet.

Frank van den Broek

De Fransman Romain Bardet en de uitblinkende Nederlander Frank van den Broek, ploeggenoten van Jakobsen, eindigden op respectievelijk de eerste en tweede plaats in de rit. Van den Broek reed zijn kopman naar de overwinning. Later zei hij bij de NOS: "Ik ben helemaal naar de klote. Ik was helemaal leeg. Ik hoop dat ik nog genoeg kansen krijg in mijn carrière."

'Een commerciële natte droom': begripvolle woorden voor Frank van den Broek in de Tour de France Frank van den Broek tekende de eerste etappe van de Tour de France. De 23-jarige Nederlander was zelfs zo sterk, dat hij zijn kopman Romain Bardet de etappezege én de gele trui gunde. Velen vonden dat raar, maar Thijs Zonneveld niet.

De tweede etappe gaat zondag over ruim 199 kilometer van Cesenatico naar Bologna. Zonder Gazzoli zijn er nog 175 renners in koers. Lees hieronder alles over de tweede etappe van de Tour de France.