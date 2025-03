Zoontje (3) schaatsicoon aan de bak na optreden Mathieu van der Poel: 'Ik ga een wielrenmachine van hem maken'

Mathieu van der Poel boekte zaterdag alweer een schitterende zege in zijn carrière. De Nederlandse wielrenner schreef na een spectaculaire finale de klassieker Milaan-San Remo op zijn naam. Zijn prestaties inspireren velen, onder wie schaatsicoon Sven Kramer, die droomt van een toekomstige wielrenner in huis.

"Wat is er ongelofelijk gefietst dit weekend!", opent voormalig tophockeyster Naomi van As het onderwerp in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast, die ze samen met oud-ploeggenote Ellen Hoog maakt. "Ik begrijp nu waarom wielrennen zo leuk is. Deze race gaat de geschiedenisboeken in. Het was de eerste klassieker van dit wielerseizoen en hij is gewonnen door niemand minder dan onze Mathieu van der Poel."

Hoog reageert enthousiast: "Alle kenners zeggen ook dat dit de allermooiste Milaan-San Remo is die ooit is gefietst."

Sven Kramers wielerdroom

Van As heeft al jaren een relatie met Sven Kramer. Samen hebben ze twee kinderen: dochter Kae (6) en zoon Dexx (3). In de podcast vertelt Van As niet alleen over de waanzinnige race, maar ook over Kramers ambities voor hun zoontje.

"Het is een legende. Ik heb een groot fan thuis zitten. Hij wordt Mathy genoemd." Hoog antwoordt: "Is dat zo ja? Sven zit natuurlijk helemaal in het scherm."

Van As vervolgt lachend: "Hij zegt ook over ons zoontje: 'Ik ga van hem een wielrenmachine maken.'"

