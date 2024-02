Drama voor Kimberly Bos op WK skeleton: 'Ik kreeg mijn helm niet vast'

Kimberly Bos staat er aan het einde van de eerste dag van het WK skeleton in Winterberg niet best voor. De Nederlandse eindigde de eerste run nog met de snelste tijd, maar staat halverwege op een teleurstellende elfde plaats.

Tijdens de eerste run was Bos de snelste. Een tijd van 58,18 seconden was goed voor de eerste plaats. De Nederlandse werd op de voet gevolgd door Hallie Clarke uit Canada. Zij eindigde op maar twee honderdsten.

Tweede run

In de tweede run ging het echter een stuk minder. TeamNL plaatst op de sociale media een bericht waarin wordt gesteld dat de voorbereiding niet ideaal was voor Bos. Door helmproblemen ging ze langzaam van start en dit kwam ze niet meer te boven. Hierdoor eindigde ze in de tweede run op een 21e plaats.

"Ik kreeg mijn helm niet vast", verklaarde Bos achteraf bij de NOS. "Geen idee waarom, maar hij zat niet goed tijdens de afdaling. Ik kon de baan minder goed zien. Dit soort dingen gebeurt nooit e dan zul je net zien dat het nu wel gebeurt, een beetje jammer. Ik zag op de klok dat ik nog zes seconden had en ik zei 'ik ga gewoon, ik zie wel hoe ik beneden kom'. Mijn helm is niet af gegaan gelukkig, maar je bent niet echt helemaal gefocust.”

Vrijdag worden de derde en vierde run afgewerkt in Winterberg. Daarin zal Bos wat moeten goedmaken om richting richting een medaille te gaan.