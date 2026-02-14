Voor Kimberley Bos zijn deze Olympische Spelen uitgelopen tot een grote teleurstelling. De wereldkampioene bij het skeleton was ook in haar derde run geen schim van zichzelf en bleef daardoor steken op de twaalfde plaats.

Bos gaat dus niet opnieuw een olympische medaille winnen. Na het brons van vier jaar geleden tijdens de Spelen van Beijing staat de 32-jarige Nederlandse in Cortina d'Ampezzo na drie runs op de twaalfde plaats. Na de eerste twee runs op vrijdag nam ze nog de dertiende plek in.

Bos klokte zaterdag 58,12 seconden en was daarmee langzamer dan een dag eerder, toen ze 57,88 en 57,98 seconden over haar races deed. Met een totaaltijd van 2.53,98 heeft ze een achterstand van 2,24 op klassementsleidster Janine Flock. De Oostenrijkse heeft in de strijd om het goud drie Duitse skeletonsters achter zich: Susanne Kreher (0,21), Jacqueline Pfeifer (0,43) en Hannah Neise (0,70). Neise is de olympische titelverdedigster. De Belgische Kim Meylemans, regerend Europees kampioene, is voorlopig de nummer 6.

Tranen

Bos had vanzelfsprekend meer verwacht van deze Olympische Winterspelen in Italië. De 32-jarige uit Ede liep vanaf de eerste run achter de feiten aan en kon dit niet herstellen. In een interview moest ze een traantje wegpinken, al kwam dat niet door de resultaten op de baan.