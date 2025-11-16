De in Oostenrijk geboren skilegende Marcel Hirscher (36) besloot in 2024 om een comeback te maken onder de Nederlandse vlag. Vooralsnog sukkelt hij van blessure naar blessure. Daardoor is het maar de vraag of hij zich plaatst voor de Olympische Winterspelen van februari 2026.

Hirscher wil pas in januari 2026 zijn rentree op de piste maken. De tegenwoordig voor Nederland uitkomende Oostenrijker had zich eerder dit seizoen afgemeld voor de eerste wereldbekerwedstrijd in Sölden en start ook zondag niet in het Finse Levi.

De 36-jarige Hirscher meldt op Instagram dat hij terugkeert in januari, waarmee hij ook de wedstrijden in Noord-Amerika in december overslaat.

Nederlandse moeder

Hirscher maakte vorig seizoen na vijf jaar zijn rentree, maar kondigde toen aan voortaan voor Nederland, het land van zijn moeder, uit te komen. In december vorig jaar scheurde hij een kruisband in zijn linkerknie. Hij miste de seizoensstart dit najaar door ziekte.

In januari staan de wedstrijden op de kalender in Madonna di Campiglio, Adelboden, Wengen, Kitzbühel en Schladming. Hirscher hoopt zich dan te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Milaan en Cortina van een maand later. De skiër is tweevoudig olympisch kampioen en zevenvoudig wereldkampioen.

Prijzen

In september hervatte hij de training in SnowWorld te Zoetermeer. Eind 2024 scheurde hij een kruisband, waarna het weer revalideren geblazen was voor de veteraan. Herbert Cool, woordvoerder van de Nederlandse Ski Vereniging. zegt: "Hirscher en zijn team trekken hun eigen plan."