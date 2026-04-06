Ronald Koeman zal met de handen in het haar hebben gezeten toen hij Jerdy Schouten zag uitvallen bij PSV- FC Utrecht. Schouten stond zeker weten op zijn lijstje om mee te gaan naar het WK en nu moet Koeman een andere oplossing gaan vinden. Hoewel er genoeg opties te vinden zijn, zal de bondscoach zijn hoofd er goed over moeten buigen. Sportnieuws.nl licht 5 opties eruit.

Lutsharel Geertruida, die er vorige periode ook bij was, is een verdediger die óók als verdedigende middenvelder uit de voeten kan. Maar Koeman zal kijken naar een natuurlijke middenvelder, die op 6 of 8 kan spelen.

Mats Wieffer

Hoewel Mats Wieffer bij zijn club Brighton steeds vaker als rechtervleugelverdediger wordt gebruikt, is hij in de ogen van de Nederlandse bondscoach een middenvelder. Hij is al vaker opgeroepen en dus bekend bij Koeman, maar er is een reden dat hij er al tijden niet meer bij zit. Koeman heeft normaliter keuzes genoeg voor middenvelders spelende bij topclubs. De kans dat Wieffer erbij gehaald wordt lijkt heel klein. Zeker gezien het feit dat hij niet op die positie speelt in Engeland.

Kenneth Taylor

De oud-Ajacied speelt wekelijks bij Lazio en ontwikkelt zich daar erg snel. Taylor weet hoe het is om een WK te spelen, want was erbij in 2022 in Qatar. Taylor bekleedt dan wel niet de positie die Schouten zou hebben, maar kan als goede toevoeging op het middenveld dienen. Schouten zou geen speler geweest zijn die bizar veel minuten zou maken, dus wat dat betreft hoeft het ook geen één op één vervanging te zijn van de positie van Schouten.

Wouter Burger

Dit is de grootste outsider van dit lijstje. Burger speelde nog nooit in Oranje, maar speelt wel heel stabiel in de Bundesliga. Bij Hoffenheim zijn ze maar wat blij met hem, en in de anonimiteit speelt hij bij deze middenmoter naar behoren. Het zou een nuttige speler kunnen zijn die wél een één op één vervanging zou zijn van de positie van Schouten. Alleen er is één probleem: Koeman kent hem niet en leunt ook veel op hoe iemands karakter is.

Joey Veerman

Dit is waarschijnlijk de meest onwaarschijnlijke keuze van allemaal. Veerman en Koeman hebben een stroeve relatie. Bij de laatste persconferentie van Koeman benoemde hij maar nogmaals waar het allemaal aan schort bij Veerman, die zelf ook helemaal klaar is met de kwestie van het Nederlands elftal. Als Koeman toch ervoor kiest om hem op te roepen, bestaat de kans ook nog eens dat Veerman alsnog afzegt. Nog een keer dat gedoe rondom hem bij Oranje zal hij niet nogmaals willen.

Marten de Roon

Dit zal dé optie van Koeman zijn als vervanger van Schouten. De Roon zelf vertelde dat hij niet bezig is met het Nederlands elftal maar zal na zaterdagmiddag daar vast en zeker mee bezig zijn. De 34-jarige middenvelder is een absolute held bij Atalanta door alles wat Oranje nodig heeft nu Schouten er niet is. Een stofzuiger, een stille kracht op het middenveld die elke aanval neutraliseert.

Hij zal, als iedereen fit is, ook heel weinig spelen, maar is een belangrijke kracht in het proces op het WK. Dat is al vaker gebleken en Koeman is juist door die kwaliteit gecharmeerd van De Roon. Hij weet wat hij aan de middenvelder van Atalanta heeft en zal hem hoogstwaarschijnlijk alsnog meenemen nu Schouten geen optie meer is.