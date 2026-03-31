Het oefenduel tussen Oranje en Ecuador is ontsierd door een bijzondere actie van de scheidsrechter. Na een vliegende start van Oranje kreeg Denzel Dumfries een rode kaart nadat hij zijn directe tegenstander naar beneden haalde. Het was een doorgebroken speler, maar in een oefenduel wordt zelden een rode kaart getoond. Hierdoor moest het idee van Koeman flink op de schop.

Oranje stond met 1-0 voor in het duel met Ecuador na een geweldige start tegen de Zuid-Amerikanen. Het was een flitsend duel en Oranje kwam met korte combinaties veel voor de goal van Ecuador. Xavi Simons en Brian Brobbey combineerde mooi in de 5e minuut waarna Cody Gakpo vrije doortocht kreeg op de linkerflank. Zijn voorzet werd erin gelopen door Willian Pacho, de verdediger van Ecuador.

Rode kaart

Niets aan de hand zou je zeggen, maar daarna sloeg het noodlot toe. In de 11e minuut kwam Denzel Dumfries in duel met Gonzalo Plata. De bal stuiterde raar van zijn bovenbeen af waardoor Plata zo naar de goal kon lopen. In een poging bij de bal te komen, kwam Dumfries terecht in een worsteling. Plata ging naar de grond en de scheidsrechter besloot een rode kaart te geven.

Grote uitdaging voor Koeman

Normaliter was dat een totaal gerechtvaardige beslissing, omdat Plata doorgebroken was. Nu voelde de kaart toch wat zuur aan omdat het een oefenduel is. Normaliter worden rode kaarten alleen uitgedeeld in oefenduels bij buitensporige overtredingen. Hier zat weinig kwade intentie bij. Desalniettemin gaf dit Koeman een nieuwe uitdaging waar hij mogelijk niet op voorbereid was.

Koeman moest schakelen en schreef gelijk een briefje voor de spelers op het veld, daarop stond de nieuwe formatie mét een nieuwe speler. Nog geen minuut na de gegeven rode kaart moest Donyell Malen namelijk naar de kant. Lutsharel Geertruida kwam in het veld waarna Oranje verder ging in een 4-3-2-formatie.

Penalty

De wedstrijd werd nog zuurder voor Oranje toen Mark Flekken een penalty veroorzaakte. Hij kwam ietwat onbesuisd uit en legde wederom Plata op de grond. De scheidsrechter wees resoluut naar de penaltystip en zo kwam Ecuador langszij. Enner Valencia benutte het cadeautje.