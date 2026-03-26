Troy Parrott heeft Ierland wederom uit de brand geholpen. In de laatste twee wedstrijden was de AZ-spits al goud waard voor zijn land en tegen Tsjechië in de play-offs om het WK voetbal was het wederom direct raak. Toch is het nog altijd niet genoeg voor een finaleplaats, want het is verlengen geblazen. Italië redde het wel in negentig minuten.

Parrott begon bij Ierland als diepste spits in de play-off-wedstrijd tegen Tsjechië. Op het spel staat een plekje in de finale van de play-offs om een WK-ticket. Als Ierland die wedstrijd ook wint, dan plaatst het land zich voor het WK. Parrott liet in de openingsfase al zien dat hij onmisbaar is voor de Ieren. De spits van AZ mocht na twintig minuten spelen aanleggen voor een penalty, die hij onberispelijk binnen schoot tegen een bekende doelman.

Verlengen

Vervolgens werd het voor de Ieren nog mooier, maar dat betekende ook een dieptepunt voor PSV-keeper Matej Kovar. De doelman werkte een bal op knullige wijze in eigen doel, waardoor Ierland de voorsprong verdubbelde. Niet veel later kon Patrik Schick alweer iets terug doen voor de Tsjechen vanaf de penaltystip. De misser van Kovar werd daardoor ongedaan gemaakt, maar de Ieren bleven onder aanvoering van Parrott op voorsprong. Tsjechië kwam vlak voor tijd op 2-2 en dus is het verlengen bij Tsjechië - Ierland.

Goudhaantje Parrott

Bij de Ieren kan Parrott na de laatste twee interlands al niet meer stuk. Tijdens de laatste twee WK-kwalificatie-duels in november schoot de spits zijn land met twee doelpunten eigenhandig naar een 2-0 zege op groepshoofd Portugal. Door die overwinning had Ierland nog een kans tegen Hongarije. De winnaar van die laatste kwalificatiewedstrijd pakte het ticket voor de play-offs. Parrott scoorde in die wedstrijd drie keer en dat bleek genoeg voor een 3-2 zege. Daardoor staat niet Hongarije, maar Ierland in de play-offs om de laatste WK-tickets.

Niet alleen bij Ierland, maar ook bij AZ doet de 24-jarige Parrott het goed. De spits staat al op 28 doelpunten in 41 officiële wedstrijden voor de Alkmaarders dit seizoen. Zijn transferwaarde is inmiddels al gestegen naar 22 miljoen euro, aldus Transfermarkt. Parrott wordt in internationale media al meermaals gelinkt aan een vervolgstap. Zo werd hij al genoemd bij grote clubs als AC Milan, Borrussia Dortmund en meerdere clubs uit de Premier League.

Belangrijke klus voor Italië

Verrassend genoeg moet ook Italië via de play-offs proberen om een WK-ticket af te dwingen. De ploeg van coach Gennaro Gattuso begon donderdagavond aan de missie om niet drie WK's op rij te missen. Noord-Ierland was de tegenstander. Italië kwam in de tweede helft op voorsprong via Sandro Tonali en zette daarmee een belangrijke stap. Moise Kean gooide tien minuten voor het einde de wedstrijd in het slot door de 2-0 te maken op aangeven van Tonali.

Italië wacht in de finale een duel met Wales of Bosnië-Herzegovina in de strijd om een WK-ticket. Dat duel is bezig aan een verlenging.