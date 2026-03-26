Kees Jansma werkte met tal van trainers samen in zijn carrière in de voetballerij. Recentelijk nog met Dick Advocaat maar ook met grote namen als Marco van Basten, Bert van Marwijk en Louis van Gaal. Over de laatste heeft Jansma geen slecht woord over. "Echt een perfectionist."

Kees Jansma was van 2004 tot 2014 actief als perschef van het Nederlands elftal. Op dat gebied had hij zo nu en dan zijn handen vol aan Louis van Gaal, die nooit bang was voor een confrontatie met de media. Jansma is lyrisch over de trainer die jarenlang toonaangevend was in zijn werkwijze. Jansma zag hoe precies Van Gaal te werk ging, maar soms had hij ook de perschef nodig om spelers voor zich te winnen.

De allerbeste

"Hij is echt de allerbeste geweest", benoemt Jansma in Sportnieuws.nl De Maaskantine. "Hij is een perfectionist. Iemand die altijd alles van tevoren voorziet. Hij geeft spelers een enorme dosis zelfvertrouwen", omschrijft hij Van Gaal. "Iedere speler, van nummer 23 tot 1 op de lijst, blind vertrouwen in heeft. Dat was echt Louis van Gaal."

Maar ook kent Jansma een karaktertrekje van hem die niet zo volmaakt is. "Hij was vervelend natuurlijk, dat vonden wij heel erg leuk en hebben we veel plezier van gehad", lacht hij. "Maar als trainer, was hij ongekend." Jansma haalt een anekdote aan van het WK 2014. "Tegen Mexico speelde Dirk Kuijt op maarliefst vijf posities. Alle vijf had Van Gaal van tevoren in een klein boekje opgeschreven en aan Kuijt laten zien. Dit zijn alle mogelijkheden voor jou vandaag, en hier moet je allemaal opletten."

Wesley Sneijder

Dat laat zien hoe gedetailleerd de huidig adviseur van Ajax te werk ging. Jansma zat soms ook bij de gesprekken met de spelers, als vertrouweling. "Je moet oppassen dat je wegstapt als het jou geen ene flikker aangaat", waarschuwt hij. "Als de trainer moet spreken met een speler, hoef je daar niet bij te zijn. Maar hij heeft wel eens gevraagd of ik hem wilde helpen. Hij kreeg bijvoorbeeld geen grip op Wesley Sneijder. Hij wilde hem graag meenemen in 2014, maar hij was totaal ongetraind."

Maar er was ook een ander probleem. "Hij wist dat Van Gaal de pik op hem had. Maar hij wilde hem dolgraag erbij hebben. Dat kreeg hij niet uitgelegd." Dat was een schone taak voor Jansma, die juist wél een goede relatie met Sneijder had. Hij vertelt in dezelfde podcast een hilarische anekdote hoe Sneijder hem - met behulp van Mark van Bommel - ongelofelijk in het ootje nam.

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangt Robert Maaskant oud-perschef van Oranje Kees Jansma. De ervaren rot in het vak vertelt tal van anekdotes uit zijn tijd dichtbij het elftal van Oranje, zoals de dag dat Sergio Ramos en Andres iniesta Wesley Sneijder opzochten in de kleedkamer.

Maar ook spreekt hij over samenwerken met Dick Advocaat, Louis van Gaal en zijn huidige taak bij Curaçao. Ook praat Jansma met Maaskant over rvc-lid zijn bij FC Utrecht en over zijn avonturen als verslaggever in de sportwereld.