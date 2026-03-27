Oranje is begonnen aan de eerste oefeninterland van deze periode. Oranje neemt het op tegen Noorwegen in de Johan Cruijff ArenA dat zonder Erling Haaland speelt. Bij het Nederlands elftal maakt Kees Smit zijn basisdebuut. Gaat Oranje winnen van de Noren? Volg het duel hier live.

Ronald Koeman heeft deze interlandwindow in maart ingeruimd om de laatste puntjes op de i te zetten en voor het laatst spelers uit te proberen richting het WK. Debutant bij de selectie is Kees Smit en die kent een prachtige start van de interlandperiode. Hij krijgt tegen Noorwegen meteen een basisplaats.

Verrassende opstelling

De opstelling is opvallend te noemen. Bart Verbruggen staat in doel en de defensie bestaat uit Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke en Micky van de Ven. Tot zover geen grote verrassingen, maar die zitten wel in het middenveld en de aanval. Met Tijjani Reijnders, Kees Smit, Ryan Gravenberch en Teun Koopmeiners staan er namelijk vier middenvelders op het formulier. Donyell Malen en Cody Gakpo zijn de enige twee aanvallers, al lijkt het er op dat ook Koopmeiners een offensieve rol krijgt en als rechtsbuiten begint.

Wissels Koeman

Koeman baalde overigens van de keuze van de Noren om Erling Haaland thuis te laten, zo is de selectie een stuk minder sterk dan gedacht. Toch is dit een prima test voor Koeman, zeker omdat hij zo vaak mag wisselen kan hij nieuwe koppeltjes uittesten. Dat is hij ook genoodaakt te doen; Memphis Depay en Frenkie de Jong, normaliter twee basisklanten, zijn geblesseerd afgehaakt.

Feest voor Wout Weghorst

De ogen zullen vrijdagavond ook gericht zijn op superinvaller Wout Weghorst. De spits van Ajax kan mogelijk zijn 50e interland spelen voor Oranje. Volgens de Tubantia heeft Weghorst een grote groep mensen uitgenodigd die 'een grote invloed op zijn loopbaan hebben gehad'.

Zij mogen op uitnodiging van de spits naar de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA komen kijken en na afloop het jubileumfeestje vieren, mits de voetballer uit Borne in actie komt tegen de Noren. De krant maakt niet bekend welke mensen Weghorst allemaal heeft uitgenodigd in de hoofdstad. Malen speelt overigens sowieso zijn vijftigste interland, want hij start vanaf de aftrap.