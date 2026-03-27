De laatste interlandperiode voor Oranje en Ronald Koeman richting het WK is gaande. Vrijdagavond 27 maart staat de eerste oefenwedstrijd op het programma tegen een zwaar verzwakt Noorwegen. De grote supersterren blijven in Noorwegen achter, maar Oranje is wel van plan zijn kanonnen op te stellen. Koeman mag acht keer wisselen, wie zet hij in de basis? Volg het duel hier vanaf 20.45 uur live.

Ronald Koeman heeft deze interlandwindow in maart ingeruimd om de laatste puntjes op de i te zetten en voor het laatst spelers uit te proberen richting het WK. Debutant bij de selectie is Kees Smit en die gaat geheid speeltijd krijgen, dan wel vanavond tegen Noorwegen, dan wel tegen Ecuador op dinsdagavond.

Wissels Koeman

Koeman baalde wel van de keuze van de Noren om Erling Haaland thuis te laten, zo is de selectie een stuk minder sterk dan gedacht. Toch is dit een prima test voor Koeman, zeker omdat hij zo vaak mag wisselen kan hij nieuwe koppeltjes uittesten. Dat is hij ook genoodaakt te doen; Memphis Depay en Frenkie de Jong, normaliter twee basisklanten, zijn geblesseerd afgehaakt.

Depay komt mogelijk nog in de problemen ook door zijn afmelding. Hij raakte geblesseerd bij Corinthians in Brazilië en appte op de reservebank direct met de medische staf van Oranje. Dat kan hem nu duur komen te staan. Volgens de regels van de Braziliaanse voetbalbond is het echter verboden om als reserve op je telefoon te zitten, in ieder geval op de bank. Verschillende Braziliaanse media melden dan ook dat de sportrechtbank in het land de aanvaller uit Moordrecht voor dat vergrijp heeft aangeklaagd.

Feest voor Wout Weghorst

De ogen zullen vrijdagavond ook gericht zijn op superinvaller Wout Weghorst. De spits van Ajax kan mogelijk zijn 50e interland spelen voor Oranje. Volgens de Tubantia heeft Weghorst een grote groep mensen uitgenodigd die 'een grote invloed op zijn loopbaan hebben gehad'.

Zij mogen op uitnodiging van de spits naar de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA komen kijken en na afloop het jubileumfeestje vieren, mits de voetballer uit Borne in actie komt tegen de Noren. De krant maakt niet bekend welke mensen Weghorst allemaal heeft uitgenodigd in de hoofdstad.