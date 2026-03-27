Na rust staat er een totaal ander Nederlands elftal op het veld. Oranje is veel scherper uit de kleedkamer gekomen en is veel beter dan de Noren. In de 51e minuut scoort Tijjani Reijnders na een prachtige aanval de 2-1 namens Oranje. Volg het duel hier live.

De eerste wissels van Koeman vonden plaats in de 70e minuut. Debutant Kees Smit werd onder luid gejuich naar de kant gehaald en werd vervangen door Quinten Timber. Donyell Malen die zijn 50e interland speelde, werd vervangen door Brian Brobbey en Xavi Simons kwam erin voor Tijjani Reijnders.

Na rust staat er een heel ander Nederlands elftal. Waar het tempo bedroevend laag lag in de eerste helft, hebben de spelers van Koeman het flink opgeschroefd in de tweede helft. Tijjani Reijnders maakte dankbaar gebruik van een fout achterin bij Noorwegen en schoot kiezelhard raak.

In de 14e minuut brachten de Oranje-fans een prachtig eerbetoon aan Johan Cruijff in een verder barslechte wedstrijd van Oranje. Het spel is erg stroef en Nederland krijgt weinig voor elkaar. In de 24e minuut kwam het zelfs op achterstand nadat Schjelderup zo de zestien in kon dribbelen en kon schieten. Verbruggen was kansloos op zijn inzet. Maar gelukkig zorgde Van Dijk in de 35e minuut voor de gelijkmaker.

Met Kees Smit in de basis is Oranje sterk begonnen aan het oefenduel met Noorwegen. Virgil van Dijk was één keer dichtbij de openingstreffer. Een scherpe vrije trap van Tijjani Reijnders leek in de 5e minuut pardoes op het hoofd te vallen van de captain, maar een Noorse verdediger kopte de bal toch over de eigen achterlijn.

Ronald Koeman heeft deze interlandwindow in maart ingeruimd om de laatste puntjes op de i te zetten en voor het laatst spelers uit te proberen richting het WK. Debutant bij de selectie is Kees Smit en die kent een prachtige start van de interlandperiode. Hij krijgt tegen Noorwegen meteen een basisplaats.