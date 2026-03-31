Acht Europese landen strijden dinsdagavond om vier tickets voor het WK voetbal in de finales van de play-offs. Polen en Zweden nemen het tegen elkaar op om een plekje in de groep van Oranje, maar er zijn ook nog drie andere duels. Zo hoopt Italië zich in Bosnië en Herzegovina voor het eerst sinds 2014 weer eens te plaatsen en Turkije aast zelfs op de eerste deelname in 24 jaar. Volg de duels hier live.

In totaal doen er zestien Europese landen mee aan het WK en nadat twaalf teams, waaronder het Nederlands elftal, zich via de reguliere kwalificatiereeks al plaatsten, zijn er nog vier tickets te verdelen in de play-offs. De finales daarvan zijn dinsdagavond om 20.45 uur. Nederland zal vooral letten op Zweden-Polen, maar ook de andere drie potjes beloven spectaculair te worden.

Bosnië en Herzegovina - Italië

Italië hoopt dinsdag eindelijk een einde te maken aan een dramatische reeks. De Azzurri waren altijd een vaste klant op het WK, maar liepen deelname aan de laatste twee edities mis. De ploeg van Gennaro Gattuso hoopt dat drie keer daadwerkelijk scheepsrecht is en moet af zien te rekenen met Bosnië en Herzegovina, dat alleen in 2014 ooit meedeed aan het WK. De winnaar komt op het WK in groep B met Canada, Qatar en Zwitserland.

Kosovo - Turkije

Italië wacht dus al twaalf jaar op een nieuwe WK-deelname, maar het is nog veel langer geleden dat Turkije meedeed. Zij werden in 2002 verrassend derde, maar deden sindsdien nooit meer mee. Op bezoek bij Kosovo moet het WK-ticket binnengesleept worden. De Kosovaren kunnen iets unieks presteren, want zij waren er nog nooit bij op een WK. De winnaar komt op het wereldkampioenschap in groep C bij de Verenigde Staten, Paraguay en Australië.

Tsjechië - Denemarken

Ook in het duel tussen Tsjechië en Denemarken is er een land dat na lange tijd hoopt om weer eens terug te keren op het WK. Tsjechië deed als onafhankelijk land enkel in 2006 mee, terwijl de Denen zich voor de derde keer op rij kunnen plaatsen. De winnaar komt op het WK terecht in poule A en treft Mexico, Zuid-Korea en Zuid-Afrika.