Polen en Zweden strijden vanavond in de finale van de Europese play-offs voor het WK. De winnaar van deze partij zal zich voegen bij Oranje in poule F op het WK in de zomer. Wie wordt de laatste tegenstander van Oranje op het WK?

Bij de loting in december wist Nederland nog niet wie zij allemaal zouden treffen in de poule tijdens het WK. Na Japan en Tunesië bleef er een plek open voor de winnaar van één van de twee Europese play-offs. Inmiddels is duidelijk dat het Polen of Zweden wordt.

Cruciale play-offs

Terwijl Oranje een oefenduel speelt met Ecuador trappen de Zweden ook af tegen de Polen voor een ticket. Zweden won afgelopen week met 3-1 van Oekraïne en Polen won Albanië met 2-1. Ronald Koeman gaf eerder al aan niet per se een voorkeur te hebben, maar heeft dan liever Zweden als tegenstander.

Dat is ook geen gekke gedachte. Oranje kwam Polen de laatste tijd al akelig vaak tegen. Op het EK was het één van de tegenstanders en ook erna kwam Oranje tweemaal tegen Polen in de WK-kwalificatiegroep. Tweemaal wonnen ze ook niet van de Polen, het werd in Rotterdam en in Polen een gelijkspel.

Slechte herinneringen aan Zweden

Het is een lange tijd geleden dat Nederland een duel tegen Zweden heeft afgewerkt. De laatste keer was in 2017. Nederland speelde toen tegen de Zweden en wonnen met 2-0. Toch was het een treurige dag. Nederland moest met zeven goals verschil winnen om zich te plaatsen voor het WK, dat lukte niet.

Graham Potter is de bondscoach van Zweden en krijgt de groep net op tijd weer op de rit. Na een geweldige Nations League-campagne verliep de WK-kwalificatie desastreus. Ze verloren alles en leken daarom uitgeschakeld. Maar door de goede prestaties in de Nations League mocht Zweden meedoen aan de play-offs.