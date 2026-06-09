Denzel Dumfries speelt vanaf komend seizoen bij de Europese grootmacht Real Madrid. Met die aanstaande transfer is een langgekoesterde droom in vervulling gegaan. Deze week werd Dumfries daarom op een zeer speciale manier in het zonnetje gezet.

Zondag werd duidelijk dat Florentino Pérez de komende jaren gewoon aanblijft als president van Real Madrid. Daardoor lijkt de officiële aankondiging van de transfer van Denzel Dumfries aanstaande. Hij vertrekt voor twintig miljoen van Inter naar De Koninklijke. In aanloop naar het WK kreeg de Oranje-international een prachtig eerbetoon van de club waar het allemaal voor hem begon.

Droom komt uit

Dumfries begon zijn carrière als voetballer bij vv Smitshoek uit Barendrecht. Die club is in elk geval niet vergeten waar hij vandaan komt en deelt een lief bericht op Instagram. "Van Smitshoek naar het Santiago Bernabéu", begint de voetbalclub. "Acht jaar lang liep hij als jeugdspeler rond op onze velden, droomde hij van het hoogste niveau en zette hij zijn eerste stappen in het voetbal bij vv Smitshoek."

"Vandaag maakt Denzel Dumfries de overstap naar Real Madrid", vervolgt de club die apetrots is op haar voormalig pupil. "Een prachtige mijlpaal in een indrukwekkende carrière en een inspiratie voor alle jeugdspelers die iedere week bij ons trainen en spelen. Dromen beginnen ergens. Voor Denzel begon het hier, bij vv Smitshoek."

Inspirerend

Dumfries is voor elke jonge voetballer bij de club een groot voorbeeld. "Wij zijn ontzettend trots op wat hij heeft bereikt en wensen hem veel succes in Madrid!" Ook het verhaal van de 30-jarige rechtsback is zeer inspirerend. Op zijn achttiende voetbalde hij immers nog bij Barendrecht, voordat hij de overstap maakte naar Sparta. Binnen twaalf jaar is hij dus doorgegroeid van de amateurs naar de absolute wereldtop. Dumfries kan het bericht zelf in elk geval waarderen. "Hartelijk dank", laat hij achter in de reacties.

Bij het komende WK zijn de ogen opnieuw op Dumfries gericht. Tijdens de afgelopen twee eindtoernooien werd de verdediger al één van de meest belangrijke spelers van het Nederlands elftal. Daardoor lijkt bondscoach Ronald Koeman ook zijn tactiek deels op hem te hebben afgesteld. Tot nog toe speelde Dumfries 72 interlands voor Oranje, waarin hij elf keer trefzeker was.

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