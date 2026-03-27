Het Nederlands elftal van Ronald Koeman slaagde ternauwernood voor de test tegen Noorwegen. Er werd met 2-1 gewonnen, maar het spel liet te wensen over. De debuterende Kees Smit speelde degelijk en Tijjani Reijnders blonk uit, maar één experiment van Koeman faalde volledig. Dit is het rapport van Oranje.

In de eerste helft van Nederland-Noorwegen viel het spel van Oranje tegen. De goal van Noorwegen werd matig verdedigd door Teun Koopmeiners en Denzel Dumfries, Schjelderup kon wel erg makkelijk schieten. Dat was te wijten aan het tempo van de wedstrijd, dat lag - zoals vaker bij een oefenduel - zeer laag. Al mag dat nooit een excuus zijn. Als Oranje wat wil bereiken op het WK, moet het een ploeg als Noorwegen met gemak over de knie kunnen leggen.

Kees Smit

Kees Smit beleefde in deze stroperige eerste helft zijn debuut en speelde een prima wedstrijd op de plek van Frenkie de Jong. Hij deed geen schokkende dingen maar kwam wel tekort in de fysieke duels. Al met al beleefde hij een degelijk debuut met dus ook een degelijk cijfer. Dumfries, die in de eerste helft nog een flater maakte bij de tegengoal, herstelde zich in de tweede helft en was meermaals gevaarlijk voor de goal met zijn voorzetten.

Maar de uitblinker van de dag was Tijjani Reijnders. De middenvelder van Manchester City nam Oranje bij de hand in de tweede helft door in de 51e minuut een doelpunt te maken. Dat was niet het enige: hij was de aanjager van het verhoogde tempo en zorgde met wat simpele combinaties voor gevaarlijke situaties voor de goal van de Noren.

Mislukt experiment

Het lag aan Oranje zelf dat zijn tempo niet werd volgehouden, waardoor de Noren Oranje naar achter drukten. Reijnders ging er in de 70e minuut uit waarna het ook over was met de snelle combinaties. Het koppel Reijnders en Gravenberch is een sterk duo.

In dit oefenduel valt de spelers te verwijten dat ze niet volle bak speelden, waardoor het nooit een echte test werd. Maar Koeman mag aangerekend worden voor zijn experiment van Teun Koopmeiners op rechts. De middenvelder van Juventus was belangrijk met een goede corner op het hoofd van Van Dijk maar speelde op de rechterflank niets klaar. Het is logisch dat Koeman experimenteert op rechtsbuiten, waar de spoeling dun is. Maar Koopmeiners op dit positie is totaal mislukt.

Koopmeiners was geen echte flankenspeler, maar had een 'vrije rol'. Die pakte niet goed voor hem uit. Hij was zoekende en werd maar weinig in stelling gebracht om zijn wapen te gebruiken. Zijn pass en trap kon hij maar weinig tentoonstellen op die plek aan de zijkant. Dat project was een gigantische mislukking, Koeman moet dat niet meer doen.

Oranje op rapport

Bart Verbruggen - 6

Denzel Dumfries - 6

Jan Paul van Hecke - 6

Virgil van Dijk - 7

Micky van de Ven - 6,5

Kees Smit - 6

Tijjani Reijnders - 7,5

Ryan Gravenberch - 6

Teun Koopmeiners - 5,5

Donyell Malen - 6,5

Cody Gakpo - 7

Xavi Simons - (niet genoeg minuten gespeeld)

Quinten Timber - (niet genoeg minuten gespeeld)

Brian Brobbey - (niet genoeg minuten gespeeld)

Wout Weghorst - (niet genoeg minuten gespeeld)

Jerdy Schouten - (niet genoeg minuten gespeeld)

Stefan de Vrij - (niet genoeg minuten gespeeld)



Ronald Koeman - 5