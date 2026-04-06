Hoewel de band tussen Ronald Koeman en Joey Veerman erg bekoeld lijkt, hoopt Valentijn Driessen dat de bondscoach de PSV'er toch meeneemt als vervanger van de geblesseerde Jerdy Schouten. "Die kan veel beter voetballen dan Marten de Roon", vindt de voetbalverslaggever, die Koeman met klem verzoekt Veerman mee te nemen.

Nu Schouten definitief het WK zal missen wegens de kruisbandblessure die hij opliep tijdens het kampioensduel bij PSV, is het de vraag wie Koeman in zijn plaats zou moeten meenemen. Verschillende namen gonzen in de media. Eén van de namen die daarbij veelvuldig valt, is die van Marten de Roon. Daar is Driessen echter niet enthousiast over en dat heeft vooral te maken met zijn leeftijd (35).

"We hebben geloof ik al vijf dikke dertigers en dan komt er nog weer één bij. Het is daar bloedheet en Koeman heeft daar zelf gespeeld in 94, nou die lag ook aan de beademing", aldus Driessen, die verwijst naar meerdere voormalig Oranje-internationals die het volgens hem te waar hadden met de hitte tijdens het WK van 1994. "En dan gaan we nu met allemaal dertigers heen", verzucht hij. "Dan kan hij beter Joey Veerman meenemen."

'Die kan veel beter voetballen'

"Neem die Joey Veerman gewoon mee", herhaalt Driessen nog eens wanneer Johan Derksen hem vraagt of hij weet welke spelers er bij Jong Oranje spelen. "Die kan toch veel beter voetballen dan Marten de Roon", is de voetbalverslaggever duidelijk wanneer Derksen stelt dat hij 'een Veerman-fan' is.

Veerman verdedigend te zwak?

Derksen is op zijn beurt minder enthousiast over de kwaliteiten van Veerman. "Je wint de oorlog niet met hem, want hij verdedigt niet mee. Als hij de bal niet heeft, dan lopen ze zo door." Daar gaat Driessen niet in mee. Volgens de verslaggever van De Telegraaf 'valt dat wel mee'. "Nee, dat valt niet mee", is Derksen duidelijk.