Oranje-international Tijjani Reijnders bereidt zich momenteel met het Nederlands elftal voor op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Maar bij het thuisfront is nog een veel mooiere ontwikkeling gaande. Zijn vrouw Marina is namelijk weer zwanger.

Dat deelt het stel dinsdag op Instagram. Zoon Xavién krijgt er een broertje of zusje bij. "Twee keer zo veel liefde, dubbel zo leuk", schrijft het gezin bij liefdevolle beelden op Instagram. Daarbij is ook de zwangere buik van Marina te zien. "Onze familie groeit."

Reijnders beleefde onlangs nog een mooi moment met zijn oudste zoon. Xavién mocht mee het veld op lopen voor de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Algerije in De Kuip. De 2-jarige stond lekker te dansen op het veld tijdens de volksliederen, tot hilariteit van zijn vader.

WK voetbal

Inmiddels heeft de middenvelder het thuisfront al verlaten. De WK-selectie van Oranje vertrok afgelopen donderdag naar New York, waar maandag het laatste oefenduel tegen Oezbekistan werd gespeeld. Nederland won met 2-1 na twee benutte penalty's door Cody Gakpo, die ook in verwachting is van zijn tweede kind.

Reijnders startte dinsdag tegen Oezbekistan in de basis. De kans lijkt daardoor groot dat hij ook mag beginnen in de WK-duels. Bondscoach Ronald Koeman speelde de oefenwedstrijd met zijn beoogde basisopstelling, waarna de reserves nog twee keer 30 minuten speelden.

Het Nederlands elftal reisde vervolgens door naar Kansas City, wat de thuisbasis van Oranje is gedurende het eindtoernooi. De eerste WK-wedstrijd is 14 juni tegen Japan. De andere tegenstanders in de groep zijn Zweden en Tunesië.

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