Wout Weghorst kan vrijdagavond een mooie mijlpaal bereiken bij Oranje. De Ajax-spits kan zijn vijftigste interland gaan spelen en heeft hier alvast een feestje voor voorbereid.

Oranje speelt vrijdagavond een oefeninterland tegen Noorwegen en dat kan een unicum voor Weghorst betekenen. De 33-jarige spits speelde al 49 wedstrijden in het voor hem zo belangrijke Oranje-shirt en kan dus tegen de Noren zijn vijftigste spelen. Met de aanwezigheid van een in goede vorm stekende Donyell Malen (AS Roma) en Brian Brobbey (Sunderland) lijkt het niet zeker dat Weghorst zal spelen. Toch heeft de spits alvast een hoop mensen uitgenodigd.

Volgens de Tubantia heeft Weghorst een grote groep mensen uitgenodigd die 'een grote invloed op zijn loopbaan hebben gehad'. Zij mogen op uitnodiging van de spits naar de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA komen kijken en na afloop het jubileumfeestje vieren, mits de voetballer uit Borne in actie komt tegen de Noren. De krant maakt niet bekend welke mensen Weghorst allemaal heeft uitgenodigd in de hoofdstad.

Weghorst bij Ajax

Weghorst moet het op dit moment doen met een plek op de bank bij Ajax, maar bij Oranje wordt hij nog wel opgeroepen. Op zijn meest recente persconferentie legde Koeman uit waarom hij de veelbesproken spits nog altijd opneemt in zijn spelersgroep bij Oranje. "Hij is al lang lid van de selectie Hij heeft andere kwaliteiten dan andere nummer negens en je kijkt altijd naar verschillende opties en dat is de reden dat hij er nog altijd deel van uitmaakt."

Bij Ajax krijgt Kasper Dolberg de voorkeur boven Weghorst en dus wordt er al snel gespeculeerd over een mogelijk vertrek. De aanvaller heeft een contract dat loopt tot het eind van dit seizoen en dus kan hij zonder verlenging transfervrij weg over een paar maanden. Weghorst flirtte voor zijn komst naar Ajax al meermaals met FC Twente, maar toen kwam het niet van een samenwerking. Het is algemeen bekend dat de nieuwe technisch directeur Erik ten Hag fan is van de spits en als jongen van de streek lijkt Twente altijd een reële optie voor Weghorst.