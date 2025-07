Een uitstekende prestatie van Koen de Groot bij zijn debuut op het WK zwemmen. De 21-jarige Nederlander verbeterde zijn eigen nationale record op de 50 meter schoolslag en boekte zo een plek in de finale.

De Groot heeft zich bij de wereldkampioenschappen zwemmen in Singapore met de vierde tijd geplaatst voor de finale op de 50 meter schoolslag. Dat deed hij door zijn eigen Nederlandse record, dat stond op 26,78 seconden, te verbeteren. De Groot won zijn halve finale in 26,71.

In de andere halve finale waren drie zwemmers sneller dan De Groot. De Chinees Qin Haiyang liet de beste tijd noteren: 26,52. Caspar Corbeau, de tweede Nederlandse halvefinalist, werd met de twaalfde tijd (26,95) uitgeschakeld. Desondanks zette hij wel een persoonlijk record neer in de series. De finale is woensdag.

'Dat is gelukt'

WK-debutant De Groot was niet tevreden over zijn optreden in de series. "Daar liet ik drie tienden liggen op de start. Dat voelde ik ook. We hebben er juist zo op getraind. Ik vroeg me af: waarom nu? Zwemmend ging het juist wel goed", vertelde de Limburger bij de NOS. "Met een goede start moest het beter kunnen in de halve finales en dat is gelukt."

Woensdag wacht hem zijn eerste WK-finale. "Dat had ik niet verwacht, maar het was wel mijn doel. Nu moet ik nog een keer alles geven wat erin zit. Of ik een kans maak op een medaille? Op de 50 meter kan van alles gebeuren, er zijn veel medaillekandidaten. Ik moet vooral proberen relaxed te blijven."