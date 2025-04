Nederlandse topzwemster doet schokkende onthulling over duistere periode: 'Ik lach huilend op de bank'

Tes Schouten kende een druk 2024 met onder meer een wereldtitel en bronzen medaille op de Olympische Spelen. Net toen ze wilde genieten van een periode van rust doemde een beangstigende periode op. "Ik kon niet meer eten, praten en lopen."

Schouten merkte dat ze enorm vermoeid was na de Olympische Spelen in Parijs, waar ze brons won op de 200 meter schoolslag. De 24-jarige zwemster dacht dat het te maken had met het slopende jaar dat ze achter de rug had. Ze had echter vertrouwen dat het naar loop van tijd wel weer over zou gaan. Maar dat bleek allerminst het geval.

In een openhartig interview met De Telegraaf zegt Schouten dat ze 'heel ziek' werd en dat ze oorpijn kreeg, gevolgd door pijn aan de linkerkant van haar hoofd, nek en gezicht. " Ik weet nog dat ik huilend op de bank lag en dacht: dit is niet normaal. Ik kon ook niet meer op de linkerkant van mijn gezicht liggen, omdat het helemaal was opgezwollen", aldus Schouten.

'Ik kon niet meer eten, praten en lopen'

Van de huisarts kreeg ze antibiotica, die na een poosje zijn werk deed. Toch keerde in november de klachten terug. Schouten omschrijft het 'alsof er allemaal naaldjes in mijn gezicht stonden'. Ook ging de linkerkant van haar mond hangen. " Eten ging niet meer, ik kon niet meer praten, niet meer lopen en lag de hele nacht wakker. Ik functioneerde gewoon niet meer en wist niet wat ik met mezelf aan moest", onthult ze.

Ook de zware pijnstillers die ze kreeg deden hun werk niet naar behoren. Schouten werd er naar eigen zeggen moedeloos van. " Ik herkende de pijn niet en dat maakte me bang."

Artsen in ongewis

Nadat er ook uitvalsverschijnselen waren in haar linkerarm en -been ging ze (opnieuw) naar de spoedeisende hulp. Er werd een MRI-scan gemaakt. Schouten zag met eigen ogen een verschil tussen haar rechter- en linkerhersenhelft. " De artsen vertelden dat ze dachten aan een beroerte, maar ze konden het niet met zekerheid zeggen omdat ik daar eigenlijk te jong voor ben", blikt ze terug.

Ook een ruggenprik bracht geen uitsluitsel en na elf dagen werd Schouten uit het ziekenhuis ontslagen. Ze werd doorverwezen naar een academisch ziekenhuis. " Daar dachten ze eveneens aan iets van een beroerte of virus in mijn hersenen, maar ook bij hen viel de puzzel maar niet in elkaar." Daar dachten ze aan een infectie of een beroerte in de hersenen, of verschillende auto-immuunziektes of ontstekingen van de zenuwen.

Zelf hield de zwemster lang vol dat het waarschijnlijk allemaal mee zou vallen. Maar achteraf bleek dat haar er wel degelijk wat aan de hand was met haar lichaam. Een 'eng idee' noemt ze dat. Eenmaal thuis merkte ze dat niet alles meteen het oude was. Prikkels en hoofdpijn zorgden er soms voor dat ze dagenlang op de bank lag. " Als ik aan die periode terugdenk, word ik heel verdrietig", zegt ze met ingehouden tranen.

Herstel