Marrit Steenbergen heeft na een geweldig jaar een eervolle prijs gekregen. Ze is verkozen tot Beste Zwemster van Europa van 2025. Ze treedt daarmee in de voetsporen van drievoudig olympisch kampioene Ranomi Kromowidjojo.

Steenbergen is verkozen tot Best Women’s Swimmer tijdens de 2025 European Aquatics Athlete of the Year Awards. Met 36,29 procent van de stemmen liet de 26-jarige Nederlandse de internationale concurrentie achter zich. Ze beleefde dan ook een uitzonderlijk sterk seizoen, zowel op de lange als de korte baan.

De Friezin begon haar jaar indrukwekkend op de WK lange baan in Singapore, waar zij haar wereldtitel op de 100 meter vrije slag prolongeerde. Daarnaast leverde Steenbergen een belangrijke bijdrage aan het brons voor Nederland op de 4x100 meter vrije slag.

Op de korte baan was Steenbergen al helemaal ongeëvenaard. Tijdens de EK korte baan in Lublin groeide zij uit tot de grote ster van het toernooi. Ze veroverde daar liefst zeven gouden medailles en scherpte bovendien vijf Europese records aan. Dat deed ze op de 100 meter wisselslag, 200 meter vrije slag, 200 meter wisselslag, 100 meter vrije slag en 50 meter rugslag.

Tweede Nederlandse ooit

Met deze onderscheiding treedt Steenbergen in de voetsporen van grote namen, waaronder Kromowidjojo die de prijs in 2012 won. Ze is de eerste Nederlandse die in haar voetsporen treedt. De stemmen werden uitgebracht werden door het publiek, een technische commissie en nationale zwembonden.

De Italiaanse Simona Quadarella werd tweede met 24,5 procent van de stemmen en de Litouwse Ruta Meilutyte (16,3 procent) maakte de top drie compleet. Steenbergen is de opvolger van de Zweedse Sarah Sjöström, die in de afgelopen zeven jaar zes keer werd verkozen tot Europees zwemster van het jaar. De prijs wordt sinds 2008 uitgereikt.