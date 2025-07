Olympisch zwemmer Sean Niewold heeft onlangs een unieke mijlpaal bereikt in zijn loopbaan. De Nederlands kampioen haalde vlak voor het WK zwemmen in Singapore zijn officiële zwemdiploma A.

Via zijn Instagram deelde Niewold met zijn fans dat hij zijn diploma op zak had. 'Na talloze Nederlands Record Diplomas, Nederlands Kampioen Diploma's, en één Olympische Spelen Diploma, heb ik eindelijk ook mijn A-Diploma! Ik heb vandaag, met anderen, af moeten zwemmen. Met succes! Net op tijd voor mijn vertrek naar het WK Wedstrijdzwemmen in Singapore', zo vertelde Niewold vol trots.

Onder de post reageren mensen verbaasd op de nieuwe mijlpaal van Niewold. Zo vragen mensen of hij al in het 'grote mensen bad' mag en collega-zwemmers vragen of hij mee wil doen met het behalen van zijn B- en C-diploma. Niewold laat weten dat het voorlopig echter bij zijn A-diploma blijft.

Sporters zonder geldig diploma

Niewold is niet de eerste sporter die een sport op hoog niveau uitvoert, zonder daar de juiste papieren voor te hebben. Het beste voorbeeld is Max Verstappen, de coureur die al meerdere Formule 1-races achter zijn naam had, voordat hij überhaupt zijn rijbewijs had gehaald. Inmiddels heeft de Nederlander een geldig rijbewijs en de kans is reusachtig dat hij voor altijd de jongste coureur ooit in de F1 blijft. De organisatie heeft sinds kort de regel ingevoerd dat je enkel mag racen als je een geldig rijbewijs kunt tonen.

Max Verstappen over snelle waarschuwing bij rijexamen: 'Je trekt wel heel assertief op jongeman' Max Verstappen staat aankomende zaterdag in Bahrein weer aan de start om het nieuwe Formule 1-seizoen af te trappen. De Nederlandse coureur werd vorig jaar ongenaakbaar wereldkampioen. Zijn eerste seizoen reed hij zelfs nog zonder rijbewijs.

Niewold

De 23-jarige Niewold is vooral actief op de vrije slag en de vlinderslagonderdelen. Korte afstanden zijn zijn specialiteit. Hij deed al mee aan de Olympische Spelen in Parijs en hij werd in 2023 Nederlands kampioen op de 100 meter vrije slag. De reden dat Niewold zijn zwemdiploma nog niet had, is omdat hij zijn jeugd in het buitenland verbleef. Zijn vader werkte in de olie en het gezin woonde daarom in Azerbeidzjan, Libië, Dubai en Saoedi-Arabië. In het buitenland bestaat het zwemdiploma niet.