Omstreden olympisch zwemster (21) slaat boos om zich heen na flinke rel: 'Wie verzint die onzin?'

De Paraguayaanse Luana Alonso kreeg vorig jaar volop aandacht tijdens de Olympische Spelen. niet door haar sportieve prestaties in het zwembad, maar door haar vermeende avonturen in het olympische dorp. Inmiddels heeft ze boos op deze verhalen gereageerd.

Tijdens de olympische spelen van afgelopen zomer kwam Alonso allesbehalve in de buurt van de prijzen. Wel kende ze een gigantische groei op sociale media. Op Instagram ging ze van 300 duizenden volgens naar meer dan een miljoen. Dat kwam echter niet door haar sportieve prestaties.

Uitstapje naar Disneyland

Zo was er veel te doen om het gedrag van de Paraguayaanse zwemster. In haar thuisland deden verschillende berichten de ronde: zo zou Alonso een uitstapje naar Disneyland Parijs hebben gemaakt, en werd er gespeculeerd dat ze liever voor de Verenigde Staten uitkwam dan voor Paraguay. Daarnaast ging het gerucht dat ze in het olympisch dorp weigerde om de officiële teamkleding van Paraguay te dragen. Hierdoor zou ze ook verbannen zijn uit het olympisch dorp.

Boze Instagram-story

Maar nu oppert Alonso in een Instagram-story dat alle verhalen niet kloppen, en dat het heel anders is gelopen. Ze beweert dat ze zelf de keuze heeft gemaakt om uit het olympisch dorp te vertrekken. "Ik kan niet geloven dat ik dit moet zeggen, maar ik overweeg serieus juridische stappen tegen de tijdschriften en mediakanalen die valse geruchten verspreiden, zoals dat ik uit het olympisch dorp zou zijn gezet. Echt? Wie verzint zoiets? Hoe dan ook, het is niet waar. Laat me dit duidelijk maken: ik ben uit eigen wil vertrokken uit het olympisch dorp", zo begint ze haar lange betoog.

Ongepaste sfeer

Ze vervolgde: "Het Paraguayaanse olympisch team beweerde dat ik een 'ongepaste sfeer' zou hebben gecreëerd, simpelweg omdat ik had besloten dat ik niet meer wilde zwemmen. Ze probeerden mijn accreditatie af te nemen, maar daar hadden ze helemaal geen recht toe. Ik koos ervoor die niet in te leveren, en blijkbaar vonden ze dat 'ongepast'."

Volgens Alonso had het 'respectloze' gedrag van het Paraguayaanse olympisch team gevolgen: "Grappig genoeg smeekten dezelfde mensen me later om terug te komen voor de Pan-Amerikaanse Jeugdspelen. Als ik met een beetje respect was behandeld, was ik misschien niet weggegaan. Ik heb altijd alles gegeven voor mijn land, records gebroken, medailles gewonnen. Maar omdat ik voor mezelf opkom, ben ik in hun ogen een 'probleem'. En weet je wat? Daar heb ik geen spijt van."

Vervolg

Ze sluit haar bericht af door te zeggen dat dit verhaal nog een staartje gaat krijgen: "Ik zal binnenkort een filmpje plaatsen waarin ik alles duidelijk aankaart. Maar even serieus, dit zijn wilde leugens die invloed hebben op mijn leven en daarom heb ik besloten om mijn leven op een lager pitje te zetten."