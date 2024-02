Oud-wereldkampioen gaat mét doping zwemrecord aanvallen, kan miljoen euro verdienen

Met behulp van doping gaat drievoudig wereldkampioen James Magnussen een aanval doen op het wereldrecord op de 50 meter vrije slag. De Australiër, die in 2019 een punt achter zijn loopbaan zette, kan daar een miljoen euro mee verdienen.

De 32-jarige Magnussen gaat zijn wereldrecordpoging doen tijdens de Enhanced Games, een omstreden evenement dat wordt georganiseerd door de Australische zakenman Aron D’Souza. Bij zijn evenementen hoeven deelnemende sporters zich niet te houden aan de regels die dopingautoriteit WADA hanteert. Daardoor worden wereldrecords niet officieel erkend.

Advies

Toch gaat Magnussen een poging doen om het record van de Braziliaan César Cielo, die met 20,91 seconden al sinds 2009 de snelste is op de 50 meter vrij, aan te vallen. Dat gaat hij dus doen met drugs. "Ik ga naar de Verenigde Staten voor advies, want ik wil de juiste middelen gebruiken. Ik ga een atleet creëren die we nog nooit hebben gezien. Binnen zes maanden ga ik het wereldrecord breken", aldus Magnussen. "Voor een miljoen euro vind ik dit wel een leuk project."

Volgens Magnussen kan zijn dopinggebruik prima door de beugel. "Als olympiërs, vooral in Australië, zijn we ons er terdege van bewust dat er in andere landen prestatiebevorderende middelen worden gebruikt, daarom is er internationaal geen gelijk speelveld. Dat maakt dit een interessant project."

Bezorgd

De dopingautoriteit is 'extreem bezorgd'. "Het toestaan van prestatiebevorderende medicijnen is onveilig, gevaarlijk voor de gezondheid en het welzijn van atleten, en druist in tegen eerlijk spel.’"

Magnussen noteerde zelf in 2013 een tijd van 21,52 seconden op de 50 meter vrij, ruim een halve seconde boven het wereldrecord van Cielo. De Australiër won in zijn loopbaan tweemaal goud op de 100 meter vrije slag en een keer op de 4x100 meter vrije slag.