Op het WK langebaanzwemmen in Singapore heeft de Chinese Yu Zidi een uitstekende prestatie neergezet. De zwemster haalde de halve finale op de 200 meter en dat op slechts twaalfjarige leeftijd.

Zidi deed zondag mee aan de series van de 200 meter wisselslag. Daar zette ze een tijd neer van 2.11,90. Die tijd bleek voldoende voor de vijftiende plaatst in de series en dus een ticket voor de halve finale. Zidi leek zich in te houden, want in het verleden heeft de Chinese al snellere tijden gezwommen. Tijdens de halve finale zal ze haar echte krachten laten zien en dat op slechts twaalfjarige leeftijd.

Uitzondering

De FINA, de internationale zwembond, maakte onlangs een speciale uitzondering voor Zidi. De Chinese is pas twaalf en volgens de regels moet een zwemmer of zwemster minimaal veertien jaar oud zijn. Zidi is echter al zo sterk dat de FINA voor haar een uitzondering maakte zodat ze mee kon doen aan het WK. De Chinese mag daardoor meedoen aan de 200 meter wisselslag, maar ze gaat ook nog van start op de 200 en 400 meter vlinderslag.

Zidi is dit jaar uitstekend in vorm en ze zwemt tijden die vergelijkbaar zijn met de beste zwemsters op haar afstand. Kijkend naar haar tijden, was ze bijvoorbeeld dicht in de buurt van de medailles gekomen als ze mee had gedaan aan de Olympische Spelen in Parijs.

Beginjaren

Tegenover Chinese media vertelde Zidi hoe ze begon met zwemmen. "Het was gewoon een erg hete zomer en mijn vader nam mij op mijn zesde mee naar een waterpark. Ik vond de temperatuur van het water erg fijn en heb in verschillende zwembaden veel tijd doorgebracht. Op een dag kwam een coach naar mij toe en die vroeg me of ik niet sneller wilde zwemmen. Mijn leeftijd is daardoor een voordeel en ik hoop dat ik dat in de toekomst nog kan gebruiken om te ontwikkelen."

Record

Als Zidi het voor elkaar krijgt om een medaille te pakken, dan zwemt ze een 89-jarig record uit de boeken. Op de Olympische spelen van 1936 was het de Deense Inge Sørensen die ook op twaalfjarige leeftijd een medaille pakte. Zij pakte een bronzen plak op de 200 meter schoolslag.