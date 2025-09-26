Meervoudig olympisch zwemkampioene Inge de Bruijn (52) heeft enorme successen beleefd in haar carrière. Daarover kan de Barendrechtse legende meeslepend vertellen. Dat deed ze vrijdag live op televisie.

Bij Carrie op Vrijdag werd De Bruijn gevraagd om terug te denken aan de Olympische Spelen van 2000, toen ze uit Sydney terugkeerde met liefst drie gouden plakken. Ze herbeleeft de race over 100 meter. "Ja, spanning en adrenaline gaan door mijn lijf heen", zo zegt ze over het moment vlak voor de start.

'Step on it'

"Ik zwaai nog naar het publiek en ga dan vol in de focus. Eén keer inademen. Ik denk: kom op met je fluitsignaal. En dan vlammen. Dit is het moment, waarvoor ik al die jaren heb getraind. Let's go. Ik heb de race duizenden keren gevisualiseerd. Ik nam gelijk de koppositie en gaf die niet meer uit handen. Ik dacht: dit is waarvoor ik leef. Als klein meisje droomde ik ervan om olympisch kampioene te worden. Ik hoorde het publiek. Ik lag op record pace."

"Ik hoorde de trainer: Step on it. En dan richting de finish. Ik was helemaal verzuurd. Ik dacht: het enige wat ik moet doen is finishen en als eerste aantikken. Ik draai me om en kijk naar het scoreboard. Ik zie de 1 en het wereldrecord. Het was het meest memorabele moment dat ik ooit heb mogen ervaren."

Paul Bergen

De al eerder genoemde trainer is Paul Bergen. De Amerikaan stond bekend om zijn bikkelharde trainingen. De Bruijne werd afgemat. "Maar dat had ik nodig", vertelt ze. "Bij hem leer je dat alles mogelijk is."

Carrie haalt aan dat De Bruin moest plassen in het zwembad, want ze mocht tijdens trainingen het water niet verlaten. "Lekker jongens", zegt de ex-topzwemster gekscherend.

Toppie joppie

In die tijd nam het zwemicoon bij interviews regelmatig de kreet 'toppie joppie' in de mond. Volgens presentatrice Carrie ten Napel is de term zelfs opgenomen in enkele woordenboeken. "Daar kom ik nooit meer vanaf", lacht De Bruin. "Verschrikkelijk!"

Wel is ze tevreden met een van haar bijnamen: Miss Butterfly. Ze won ook goud op de 100 meter vlinderslag. Om die reden draagt ze nu nog een ring met daarop een vlindertje. En ze draagt een nog oudere ring. "Die heb ik ooit van mijn eerste vriendje gehad, toen ik 18 was. Die heb ik altijd gedragen."

Huiselijk geweld

Eerder in de uitzending stipte De Bruijne een nare periode in haar leven aan. Als jong meisje had ze te maken met een onveilige thuissituatie. Haar moeder moest het huis ontvluchten met haar vier kinderen.