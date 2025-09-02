Een van de meest besproken sporters bij de Olympische Spelen van 2024 was de Paraguayaanse zwemster Luana Alonso (21). Ze werd door het Olympisch Comité van haar land vanwege wangedrag uit het olympisch dorp gezet. Een jaartje later is er enorm veel veranderd in haar leven.

Na de Zomerspelen vertrok Alonso naar de Verenigde Staten om daar te studeren. Ondertussen ging het uit met haar vriend, zo onthulde ze in een vlog op TikTok in juni 2025, terwijl ze ook zwanger blijkt te zijn. Vervolgens postte ze allerlei updates over haar zwangerschap, vaak vergezeld van hashtags als #singlemom life.

Mamacita

'Lulu', zoals ze zich ook noemt, verschijnt in diverse video's met een ontblote buik. En video na video neemt die buik toe in omvang. Ze bespreekt producten die aanstaande moeders kunnen helpen, zoals flesjes en pompen, en toont schattige kleding die ze alvast in huis heeft voor de toekomstige baby.

Haar kanaal op TikTok heeft als onderschrift: 'Digitaal dagboek van een mamacita', waarbij dat laatste woord Spaans is voor 'sexy mama' of iets dergelijks.

Neymar

Kennelijk ging het rumoer rond dat de Braziliaanse topvoetballer Neymar de vader is van het nog ongeboren kind. In een van haar video's ontkracht Lulu die theorie. "Neymar is niet de vader. Zelfs social media laten mij en Gracie niet met rust", zegt ze. "Stop met het verspreiden van onzin." .

Kennelijk gaat ze bevallen van een dochter, gezien de keus voor de naam Gracie.

Juridische stappen

In juni blikte ze ook terug op de geruchtmakende affaire in Parijs. Volgens haar verliep alles anders dan het destijds naar buiten kwam. "Ik kan niet geloven dat ik dit moet zeggen, maar ik overweeg serieus juridische stappen tegen de tijdschriften en mediakanalen die valse geruchten verspreiden, zoals dat ik uit het olympisch dorp zou zijn gezet. Echt? Wie verzint zoiets?"

"Hoe dan ook, het is niet waar. Laat me dit duidelijk maken: ik ben uit eigen wil vertrokken uit het olympisch dorp", zo begon ze haar lange betoog.

Pensioen

Met haar zwemcarrière leek het ook voor haar zwangerschap al klaar te zijn. Ze verklaarde in 2024 te kappen. Wel zei ze later in antwoord op een vraag op Instagram dit: "Volgend jaar kom ik terug, maar ik weet niet of ik dan weer aan wedstrijdzwemmen zal doen."