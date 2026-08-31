Alica Schmidt wordt in Duitsland gezien als 'de knapste atlete ter wereld'. Heel succesvol was ze dit jaar echter niet. Daarom kijkt Schmidt op haar Instagram terug op het seizoen als een 'uitdaging'.

Schmidt doorliep het afgelopen jaar een zelfde soort transformatie als Femke Broeders-Bol. De Duitse was ook jarenlang succesvol actief op de 400 meter, maar besloot de overstap naar de 800 meter te maken. Waar Broedes-Bol erg succesvol transformeerde en in haar eerste seizoen verbrak ze bijvoorbaald al het nationale record van Ellen van Lange.

Voor Schmidt ging het een stuk minder. Op de Duitse kampioenschappen wist ze zich niet eens te plaatsen voor het afgelopen WK atletiek. Daardoor kon Schmidt op het hoogste niveau niet laten zien hoe haar ontwikkeling naar de 800 meter ging. De Duitse gaf na de landskampioenschappen aan dat ze enorm teleurgesteld was. De rest van het seizoen verliep ook niet volgens plan voor Schmidt. Inmiddels heeft ze teruggekeken op het afgelopen seizoen.

'Misschien de uitdaging die ik nodig had'

Op haar Instagram-story plaatst ze een foto met een tekst over het afgelopen seizoen. "Dit was niet het seizoen waar ik op hoopte, maar misschien de uitdaging die ik nodig had. Soms verandert het leven voor je ogen en worden plannen aangepast en het enige wat je kunt doen is komen opdagen. Niet elk hoofdstuk wordt zoals we het in ons hoofd hebben, maar je kan er altijd door ontwikkelen en groeien. Ik ga nu een paar weekjes niet de baan op, zodat ik even kan uitrusten", vat Schmidt haar seizoen samen.

Schmidt maakt nog niet bekend of ze ook komend seizoen de 800 meters zal lopen of dat ze terug zal keren naar haar vertrouwde 400 meter. Op die afstand deed ze onder andere mee aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, toen de Duitse onderdeel was van het estafetteteam. Voor Schmidt is het eerst tijd voor vakantie en haar hoofd leeg maken richting de nieuwe atletiekwedstrijden.