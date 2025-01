Nog voor zijn achttiende was tienersensatie Luke Littler al één van de grootverdieners in het darten. Nu is 'The Nuke' officieel meerderjarig, dus is het tijd om terug te blikken op al zijn verdiende prijzengeld toen hij nog een kind was. Hij werd bij zijn debuut op het WK gelijk tweede en won een jaar later ten koste van Michael van Gerwen de wereldtitel. Dat spekte de pot natuurlijk flink.