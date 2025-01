Novak Djokovic streed jarenlang met Roger Federer en Rafael Nadal om de grote titels in het mannentennis, maar zo populair als zijn twee rivalen werd hij nooit. In plaats van bij de pakken neer te gaan zitten, gebruikte de Serviër dat als motivatie om uit te groeien tot de beste tennisser aller tijden. Daar slaagde hij in, maar nog altijd is Djokovic onomstreden en dat komt ook door zijn acties buiten de baan.