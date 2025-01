Nog twee maanden en dan is het alweer tijd voor het grootste golftoernooi van Nederland. Van 20 tot en met 23 juni wordt op The International in Badhoevedorp de KLM Open gehouden. Golfer Joost Luiten was in 2013 en 2016 de winnaar en is ook dit jaar weer van de partij. Hij sprak dinsdag in aanloop naar het toernooi met Sportnieuws.nl.