In de wekelijkse sportpodcast met Sportnieuws.nl nemen voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As niet alleen het sportnieuws door, maar delen ze ook regelmatig verhalen uit hun eigen topsportcarrière. Deze week leverde een gesprek over de World Cups schaatsen in Beijing een hilarische en ronduit onsmakelijke anekdote op over hun eigen ervaringen in de Chinese hoofdstad tijdens de Olympische Spelen van 2008.