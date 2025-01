Liverpool is hard op weg om er een historisch seizoen van te maken onder Arne Slot. Dinsdagavond werd Lille op Anfield met 2-1 verslagen en daarmee sloeg de Engelse topclub twee vliegen in één klap. Slot zelf had er een aardig aandeel in en moet alleen FC Barcelona nog in de gaten houden in de laatste reguliere wedstrijd in de Champions League.