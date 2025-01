Luke Littler is 18 jaar oud geworden en dus officieel 'volwassen'. De dartssensatie gaat daarmee een nieuwe fase van zijn leven in. Waar hij de afgelopen maanden nog met een fluwelen handschoen werd aangepakt, moet de jongste wereldkampioen ooit nu ook vooral gaan uitkijken. Dat is de waarschuwing die Vincent van der Voort voor The Nuke in petto heeft.