Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon zijn op het EK in eigen land gestrand in de kwartfinales. Een nieuwe teleurstellende prestatie voor het Nederlandse duo dat zo graag verder was gekomen. Toch is vooral Stam positief en trots op de verwerking van de olympische domper. "We zijn daar goed mee omgegaan en hebben ons in het toernooi geknokt."