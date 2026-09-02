Dafne Schippers begint aan een bijzondere periode in haar leven. De voormalig topatlete beëindigde enkele jaren geleden haar succesvolle carrière, maar stilzitten doet ze zeker niet. De inmiddels 34-jarige maakte in Sportnieuws.nl Padelpraat bekend een opmerkelijk avontuur aan te gaan.

Schippers vertelt in gesprek met Fatima Moreira de Melo en John van Lottum dat ze naar het buitenland gaat. "Ik ga een heel bijzondere reis maken. Ik ga naar Mongolië, dat is echt totaal wat anders. Ik ga helemaal de natuur in. Hiken, met een stam mee. Het is iets totaal nieuws voor mij", zo vertelt ze in de podcast.

Ontmoeting leidt tot bijzondere reis

Schippers kwam op het idee na een gesprek met Tamar Valkenier bij het welbekende Boekenbal. "Zij organiseert kleine mini-reisjes. Zij leeft als nomade en zei 'ga je mee?'". De ex-topatlete stemde in en vroeg vervolgens waar de reis naartoe zou gaan. "Het is iets van 1700 kilometer van van de bewoonde wereld, maar het is echt back-to-basic. Ik ga bijna drie weken, maar heb vooral zin om totaal iets anders."

Deze woensdag is ze daadwerkelijk vertrokken naar Mongolië. Op LinkedIn legt ze nog wat uitgebreider uit waarom ze de trip gaat maken. "Tamar liet op haar 28e haar carrière als recherchepsycholoog achter zich en koos voor een leven als avonturier en nomade. Inmiddels reist ze al jaren de wereld over."

Werken in een groentekas

Samen met Valkenier en een paar anderen gaat Schippers dus het avontuur aan. "Met een kleine groep trekken we samen met Kazachse nomaden door het Altai-gebergte in het uiterste westen van Mongolië. Met paarden en kamelen, door valleien op ruim 2.000 meter hoogte. Zonder vaste route of strak dagschema. Het weer en de omstandigheden bepalen waar we naartoe gaan." En dat is nog niet alles. "Daarnaast bouwen we drie dagen mee aan een groentekast voor een nomadenfamilie en bezoeken we een traditioneel festival."

Dat is toch wat anders dan het strakke regime dat Schippers als topatlete bijna haar hele leven volgde. "Een wereld die bijna niet verder af kan staan van het leven dat ik als topsporter heb gekend. Daar draaide veel om voorbereiding, controle en precies weten waar je naartoe werkte. Hier wordt het juist aanpassen, loslaten en vertrouwen op wat er komt."

Schippers enthousiast over avontuur

Wordt ongetwijfeld vervolgd. Schippers, die tweemaal WK-goud won op de 200 meter en in 2016 als tweede eindigde op de Olympische Spelen, kijkt uit naar het avontuur. "Geen idee wat me te wachten staat. Maar zó veel zin in!", zo sluit het atletiekicoon haar bericht af.

Schippers kende een succesvolle carrière en stopte in 2023. Ze kampte in de laatste jaren van haar carrière met rugproblemen. Eerder dit jaar kwam er een boek uit over het leven van de topatlete. Ook schoof ze recent aan bij Sportnieuws.nl Padelpraat. De uitzending is later deze maand te zien.