Niels Wennemars vertegenwoordigt Nederland tijdens de Turbo Sprint 2026. Vrijdagmiddag werd bekendgemaakt dat de influencer onderdeel is van het Nederlandse team dat op 5 september in Brussel aan de start verschijnt.

Wennemars doet dat samen met Pieter Valley, Amber Dokter en Anette Visser. Het viertal neemt het namens Nederland op tegen teams uit verschillende andere landen.

Voor Wennemars is het opnieuw een opvallende sportieve uitdaging. De zoon van voormalig topschaatser Erben Wennemars is de laatste jaren vooral actief als influencer en contentmaker, maar sport speelt daarbij een grote rol.

Eerder dit jaar zorgde hij nog voor een bijzondere prestatie door als eerste Nederlander ooit de beroemde kaasrolwedstrijd op Cooper’s Hill in Engeland te winnen. Zijn deelname aan de Turbo Sprint past dan ook goed in het rijtje van bijzondere sportieve uitdagingen die hij aangaat.

Turbo Sprint

De Turbo Sprint is een opvallend sprintonderdeel voor influencers en creators. Het evenement vindt plaats tijdens de Allianz Memorial Van Damme in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Dat is een van de bekendste atletiekwedstrijden van Europa, waar normaal gesproken internationale topatleten in actie komen.

Tijdens de Turbo Sprint draait het dit jaar om een gemengde 4x100 meter estafette. Ieder land stelt een team samen van vier deelnemers: twee mannen en twee vrouwen. Iedere deelnemer sprint honderd meter en geeft daarna het estafettestokje door aan de volgende teamgenoot. Het land dat als eerste de volledige 400 meter aflegt, wint de race.

Teamgenoten

Tijdens de Turbo Sprint hoeft Wennemars het niet alleen te doen. Het Nederlandse team bestaat verder uit Pieter Valley, Amber Dokter en Anette Visser. Pieter Valley is bekend als influencer en online maker, terwijl ook Amber Dokter en Anette Visser een groot publiek hebben opgebouwd via sociale media. Het viertal vormt samen de Nederlandse ploeg en ieder van hen neemt honderd meter voor zijn of haar rekening.

Op 5 september moet blijken hoe Wennemars, Valley, Dokter en Visser zich staande houden tegenover de andere landen.