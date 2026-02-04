Jan Boskamp heeft een bijzonder zware periode achter de rug. De 77-jarige oud-voetballer, trainer en analist zag zijn gezondheid sinds afgelopen zomer in rap tempo achteruitgaan. Ruim een half jaar kwam hij nauwelijks buiten en kampte met hevige pijn en extreme vermoeidheid. Boskamp doet op eigen verzoek zijn verhaal exclusief tegen Sportnieuws.nl. "Het gaat met pieken en dalen."