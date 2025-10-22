Mijn naam is Roel de Boer en sinds maart 2025 ben ik onderdeel van het team van Sportnieuws.nl! Op de redactie houd ik me voornamelijk bezig met het schrijven over het leukste én belangrijkste sportnieuws. Naast mijn werkzaamheden voor dit mooie en groeiende platform studeer ik aan de School voor Journalistiek in Utrecht. Niet alleen voor de website ben ik met sport bezig — ook in mijn vrije tijd kan ik er geen genoeg van krijgen. Ik vind het heerlijk om een potje voetbal te spelen of te kijken. Daarnaast ben ik groot liefhebber van tennis en Formule 1. Mijn passie voor sport en journalistiek heeft me dan ook bij Sportnieuws.nl gebracht. Hopelijk genieten jullie van de content waar wij als team dagelijks hard aan werken. Veel lees- en luisterplezier!

