Twan Bovée (45) is hoofdredacteur van Sportnieuws.nl. Bovée heeft veel ervaring in de sportjournalistiek. Zo was hij twee jaar chef van de sportredactie van het Algemeen Dagblad (AD.nl) en 17 jaar chef online van de sportredactie bij De Telegraaf (Telegraaf.nl). Ook was Bovée twee jaar werkzaam bij NOC*NSF en jarenlang freelance sportjournalist bij Dagblad de Limburger. Als sportjournalist en leiddinggevende was Bovée bij vele eindtoernooien aanwezig, zoals de Olympische Spelen in Peking (2008), in Londen (2012) en Rio (2016) en de Winterspelen in Vancouver (2010) en Sotsji (2014). Maar ook bij het WK voetbal in 2010, toen Nederland in Zuid-Afrika de finale haalde. Wekenlang zat hij met Valentijn Driessen en Mike Verweij in het spoor van Oranje. Ook was hij aanwezig bij de WK's in 2006 (Duitsland) en Brazilië (2014). Bovée heeft een brede kennis van de meeste sporten. Zo volgde hij jarenlang het darts met Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld en bezocht in de tijd van Epke Zonderland, Yuri van Gelder en Sanne Wevers diverse eindtoernooien (EK's en WK's) bij het turnen. Verder deed hij verslag van onder meer de Tour de France en het ABN Amro-tennistoernooi en nam vele interviews af met topsporters en coaches.

