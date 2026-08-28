Daphne Deckers is diep geraakt door de verwoestende natuurramp in Nepal. De schrijfster en vrouw van voormalig Wimbledon-winnaar Richard Krajicek deelt op Instagram beelden uit het getroffen gebied en doet daarbij direct een oproep aan haar volgers.

"De beelden uit Nepal zijn hartverscheurend", schrijft Deckers in haar Instagram-story. Daarbij plaatst ze een link met de tekst: "Help en doneer Rode Kruis."

Op de door Deckers gedeelde beelden is een bergachtig gebied in Nepal te zien waar een rivier door een diepe vallei stroomt. Langs de berghellingen zijn grote hoeveelheden puin zichtbaar.

Natuurramp

Nepal werd op woensdag 26 augustus getroffen door zware overstromingen in het grensgebied met Tibet. Eerst werd gedacht dat er een aardbeving was geweest, omdat meetapparatuur trillingen registreerde die ongeveer even sterk waren als bij een beving van 5,2.

Later bleek dat waarschijnlijk een grote hoeveelheid rotsen en gletsjerijs van een berg naar beneden was gestort. Die instorting veroorzaakte de trillingen. Daarna stroomden grote hoeveelheden water, modder en puin door de valleien.

De gevolgen zijn bijzonder zwaar. Volgens de meest recente berichtgeving zijn inmiddels meer dan vijfhonderd mensen omgekomen en worden nog vele honderden tot duizenden mensen vermist. In Nepal zijn duizenden mensen gered, terwijl bijna 15.000 leden van veiligheidsdiensten bij de reddingsoperatie zijn betrokken. Ook bevinden zich buitenlanders onder de vermisten. Het Internationale Rode Kruis schat dat tienduizenden mensen hulp nodig hebben.

Zorgen

Dat Deckers haar Instagram-account gebruikt om aandacht te vragen voor onderwerpen die haar bezighouden, gebeurt wel vaker. Eerder deze maand sprak de schrijfster zich nog uitgebreid uit over iets van een heel andere orde: de snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.

Deckers, die zelf verschillende boeken op haar naam heeft staan, maakt zich grote zorgen over wat AI kan betekenen voor schrijvers en andere creatievelingen. Begin augustus deelde ze verschillende berichten over het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal voor het trainen van AI. Daarbij wees ze onder meer naar het werk van de Amerikaanse schrijver David Baldacci. "David Baldacci's werk is opgeslorpt en gestolen door AI. Net zo als het werk van duizenden andere auteurs. Hoezo mag dit?", schreef ze destijds.

Haar zorgen gingen verder dan alleen boeken. Deckers deelde ook een bericht over onderzoekers die AI zouden hebben ingezet om nieuwe virussen te ontwerpen. Daar reageerde ze cynisch op: "Dit is ook al zo'n goed idee..." Ook ontdekte ze hoe lastig het inmiddels kan zijn om kunstmatig gegenereerde content te herkennen. Muziek die ze zelf eerder had gedeeld, bleek afkomstig van een artiest die volgens haar helemaal niet bestond.