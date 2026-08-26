B&B Vol Liefde is een van de populairste programma's van dit moment. Sinds kort zit er ook een sportief tintje aan door de deelname van een Nederlander met een succesvol dartsverleden. Inmiddels heeft hij zijn pijlen op een mogelijke nieuwe partner gericht en dat gaat hem vooralsnog goed af.

In aflevering 26 kwam Dick van Dijk ineens in beeld. De 56-jarige is een bekende naam uit de dartswereld. In 2005 werd hij wereldkampioen darten bij de World Darts Federation. Daarna raakte hij ietwat in de vergetelheid, maar daar is sinds deze week een einde aan gekomen.

Hopen op nieuwe liefde

De Brabander doet mee aan B&B Vol Liefde in de hoop een nieuwe levenspartner te vinden. In het programma reizen mogelijke partners naar een bed en breakfast elders in Europa om te kijken of het klikt met de gastheer of gastvrouw. Sinds een jaar is Van Dijk vrijgezel en mogelijk is Mireille een geschikte vrouw voor hem. Zij heeft een B&B in Frankrijk.

In de eerste aflevering met Van Dijk was de klik tussen hem en Mireille zichtbaar goed. Een uitzending later zit de sfeer er nog steeds goed in. Niet alleen tussen die twee, maar ook met Kasper. Hij verblijft eveneens in de Franse B&B en is in principe een concurrent van Van Dijk. Ze gaan echter zeer collegiaal met elkaar om, zo blijkt al vroeg in aflevering 27.

"Kasper en ik hebben dezelfde humor", vertelt de ex-darter over zijn provinciegenoot. "Ik denk dat wij, het klinkt heel raar, een match hebben. Ik ben niet van de mannenliefde, maar wij vinden elkaar echt heel, heel aardig." Tijdens hun verbiljft blijkt dat de twee de grootste lol hebben. Dat valt zelfs Mireille op. "Ze hadden geen oog voor mij, maar gingen helemaal in elkaar op. Dus ik zou bijna willen zeggen: om wie gaat het hier eigenlijk?"

Later in de uitzending gaat Mireille lunchen met Van Dijk. Daar hadden de twee de grootste lol. "Mireille is gewoon een open, spontane, leuke, aardige, lieve, nette vrouw", klinkt het vol superlatieven uit de mond van Van Dijk. "Ik had niet verwacht dat ik in zo'n korte tijd al deze klik zou hebben met Mireille. Dus dat is wel een positieve ervaring."

'Kunnen verliefd op elkaar worden'

Daar denkt Mireille vooralsnog ook over. Dat Van Dijk betaalde voor de lunch en haar een kus op de wang gaf, was ook een groot pluspunt. "Dat voelt ontzettend aardig. Als hij voor mij betaalt en me een kusje geeft op mijn wang. Dat is heel lief. Daar begint het mee. Pas op", lacht ze. Later in de aflevering trekt ze de conclusie. "Dick en ik zouden wel verliefd op elkaar kunnen worden, maar daar zal wel een tijdje tussen zitten. Als je ouder bent, duurt het gewoon wat langer. Maar als het er zit, dan zit het er."